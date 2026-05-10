Meer winst Saudi Aramco ondanks verstoring export door oorlog

Economie
door anp
zondag, 10 mei 2026 om 8:49
RIYAD (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco heeft in het eerste kwartaal meer winst geboekt dankzij de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wel verstoort de Iranoorlog de export van Saudi Aramco, omdat de Straat van Hormuz vrijwel volledig is afgesloten voor olietankers. Saudi Aramco transporteert daarom olie via een pijpleiding naar de Rode Zee om vanuit daar te kunnen exporteren.
De nettowinst steeg naar 126 miljard riyal (omgerekend 28,5 miljard euro). Dat is ruim een kwart meer dan een jaar eerder. De omzet bedroeg omgerekend 93,4 miljard euro. Saudi Aramco zegt dat de hogere winst te danken is aan gestegen prijzen voor olie, geraffineerde producten en chemicaliën en ook een hoger verkoopvolume van olie dan een jaar eerder.
De capaciteit van de pijpleiding die loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee draait nu op maximale capaciteit van 7 miljoen vaten per dag.
