Brankele Frank: 'Iedereen is overprikkeld, maar stilte is zeker niet de oplossing' (maar dit wél)

“Ik ben zó overprikkeld.” Je hoort het steeds vaker op verjaardagen, op kantoor of bij de ingang van de basisschool. Maar wat bedoelen we daar eigenlijk mee? En belangrijker: wat is de remedie als je hoofd overloopt?

Brankele Frank, neurobioloog, podcastmaker en winnaar van De Slimste Mens, dook in dat fenomeen voor haar nieuwe boek Het Grote Ontprikkelboek. Haar conclusie is dat we ons brein niet minder moeten prikkelen, maar anders.

"Ik had een beetje een haat-liefdeverhouding met het woord. Ik dacht: wat bedoelen mensen daar nou eigenlijk mee? Wat is dat, overprikkeld zijn?"

Mentale uitputting

Volgens Frank is overprikkeling lang niet altijd hetzelfde. Mensen met hersenletsel, ADHD of hoogsensitiviteit verwerken prikkels daadwerkelijk anders. Maar voor de meeste mensen betekent het simpelweg mentale uitputting.

"Zij bedoelen meer dat er veel op ze af is gekomen gedurende de dag en dat ze zich daardoor overweldigd voelen."

Geen nieuw probleem

Hoewel veel mensen denken dat smartphones en sociale media de grote boosdoeners zijn, blijkt mentale overbelasting allesbehalve nieuw. "Tot in de Griekse oudheid kwam ik ziektebeelden tegen die één-op-één zo lezen."

Ook tijdens de industriële revolutie kregen mensen al klachten door nieuwe technologieën zoals de trein en de telegraaf. Nu zijn het internet, smartphones en AI die ons brein op scherp zetten. "De boel is flink opgeschud en iedereen moet maar harder blijven rennen om het bij te houden", aldus Frank.

Stilte helpt niet

Even in een stille ruimte zitten lijkt logisch, maar volgens Frank werkt dat vaak maar tijdelijk. "Het uit de weg gaan van prikkels kan je namelijk juist gevoeliger maken voor prikkels."

Ga wandelen, breien of zelfs houthakken

Veel beter is het om je hersenen op een andere manier bezig te houden. Fysieke activiteit werkt bijvoorbeeld verrassend goed tegen mentale overbelasting. "Als je hersenen moe zijn, moet je ze niet ontprikkelen maar op een andere manier prikkelen."

Dus: wandelen in de natuur, dansen, muziek maken, tekenen, breien of zelfs houthakken. Eindeloos scrollen op je telefoon gaat je echt niet helpen om tot rust te komen. Niemand wordt daar uiteindelijk echt gelukkiger van.