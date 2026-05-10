Israël deporteert twee activisten van Global Sumud Flotilla

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël heeft zondag twee activisten van de Global Sumud Flotilla het land uitgezet. Het had de mannen ruim een week geleden opgepakt in internationale wateren bij Griekenland, omdat zij met andere activisten op schepen hulpgoederen naar de Gazastrook wilden brengen.

De deportatie is bekendgemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Spaans-Palestijnse Saif Abukeshek en de Braziliaanse Thiago Ávila werden voor verhoor meegenomen naar Israël, op verdenking van banden met een terroristische organisatie en illegale activiteiten. Zij ontkenden de beschuldigingen.

Spanje, Brazilië en de Verenigde Naties hadden opgeroepen tot hun vrijlating. De landen spraken van een onwettige detentie. Israël haalde ook andere activisten van schepen van Global Sumud Flotilla, maar zette hen af op het eiland Kreta. Alleen Abukeshek en Ávila moesten mee naar Israël.

'Professionele provocateurs'

Het ministerie noemt de twee "professionele provocateurs". Abukeshek en Ávila zitten in de organisatie van de Global Sumud Flotilla en zijn leiders van de jongste poging om de Israëlische zeeblokkade van Gaza te doorbreken. Israël begon die blokkade in 2007, toen Hamas het Palestijnse gebied onder controle kreeg.

In Gaza zijn door de in 2023 uitgebroken oorlog grote tekorten aan voedsel, medicijnen en andere essentiële goederen ontstaan. Alle noodhulp die het gebied ingaat, moet via grensovergangen die onder Israëlische controle staan. Volgens hulporganisaties wordt niet genoeg noodhulp toegelaten.