Meeste Blokker-werknemers hebben waarschijnlijk al nieuwe baan

AMSTERDAM (ANP) - Het merendeel van de medewerkers van de failliete winkelketen Blokker heeft waarschijnlijk al weer een nieuwe baan gevonden. Volgens uitkeringsinstantie UWV hebben zich maar 238 Blokker-medewerkers gemeld voor een werkloosheidsuitkering. "Op een totaal van ruim 3500 werknemers is dat een erg laag aantal", zegt UWV-arbeidsmarktdeskundige Frank Eskes.

Volgens Eskes laten de cijfers zien hoe krap de arbeidsmarkt op dit moment is. "Als je in de winkelstraat loopt zie je ook regelmatig ergens een briefje op de deur hangen met: 'personeel gezocht'." De werkloosheidscijfers liggen al langere tijd op een laag niveau.

Het aantal bankroeten in de retail is sinds de coronacrisis wel aanzienlijk toegenomen. Voor Blokker zijn bijvoorbeeld ook BCC en Big Bazar failliet gegaan. Toch telt het UWV in de WW "slechts" zo'n 150 personen die al enige tijd aangeven als verkoper huishoudelijke en cadeauartikelen aan de slag te willen gaan, maar waar dit nog niet is gelukt.

Huishoudartikelen

Eskes erkent dat het voor verkoopmedewerkers van huishoudartikelen lastig kan zijn om werk te vinden in datzelfde retailsegment. "Daarom kan het goed zijn om breder te kijken naar alternatieve carrièrepaden." Met hun opgedane ervaring kunnen ze vaak ook wel ergens anders terecht, geeft hij aan.

Als een van de meest kansrijke alternatieven noemt Eskes de functie van verkoper in een ander soort winkel, bijvoorbeeld in een kleding- of schoenenzaak, in drogisterijen, woonwinkels of voedingsspeciaalzaken. Ook raadt het UWV mensen die het betreft aan om bijvoorbeeld een baan aan de kassa of in een magazijn of klantcontactcentrum te overwegen.

Horeca en zorg

Volgens Eskes is er voor werknemers uit winkels zoals Blokker vaak ook werk te vinden als horecamedewerker, zorghulp of commercieel medewerker binnendienst. "De alternatieve beroepen bevinden zich dus niet alleen binnen de retail, maar ook daarbuiten, zoals in de horeca en de zorg."

Het 128 jaar oude Blokker ging in november failliet na aanhoudende verliezen en problemen met het afbetalen van schulden bij de Belastingdienst. Toenemende concurrentie van prijsvechters als Action en grote webwinkels maakt het Blokker al jaren lastig. De curatoren van Blokker bereikten vlak voor de kerst wel een akkoord over een gedeeltelijke doorstart van de winkelketen. Maar het is nog onduidelijk met hoeveel winkels de koper door zou willen. De meeste Blokker-medewerkers hadden volgens de curatoren op 31 december formeel hun laatste werkdag bij het bedrijf.