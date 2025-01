Elon Musk wil de Britse premier Starmer afzetten

Elon Musk wil proberen de Britse premier Starmer af te zetten. Musk heeft in besloten kring met bondgenoten gesproken over de vraag hoe de Britse premier Keir Starmer voor de volgende algemene verkiezingen als premier van het Verenigd Koninkrijk kan worden afgezet, aldus de Financial Times

Musk, 's werelds rijkste man en een belangrijke vertrouweling van Donald Trump, onderzoekt hoe hij en zijn rechtse bondgenoten de Britse Labourregering kunnen destabiliseren. “Zijn visie is dat de westerse beschaving zelf wordt bedreigd,” voegde een van de mensen uit Musks omgeving eraan toe, schrijft de FT. Musk onderzoekt of het mogelijk is om steun op te bouwen voor alternatieve Britse politieke bewegingen - met name de rechts-populistische Reform UK partij - om een regime-change af te dwingen voor de volgende verkiezingen, aldus de medewerkers.

In het Britse parlementaire systeem hebben premiers de macht omdat ze de partij met de meeste parlementsleden leiden. Verschillende premiers in de afgelopen decennia, waaronder Sir Tony Blair en Boris Johnson, hebben grote meerderheden gewonnen bij verkiezingen, om vervolgens halverwege te vertrekken vanwege hun tanende populariteit.

De chief executive van Tesla, SpaceX en X heeft zich de afgelopen zes maanden intensief beziggehouden met de Britse politiek en uitte steeds fellere kritiek op de regering van Starmer. De afgelopen week heeft hij een nieuw nationaal onderzoek geëist naar gevallen van seksuele uitbuiting van meisjes door bendes van voornamelijk Brits-Pakistaanse mannen in verschillende Britse steden. Musk heeft Starmer, een voormalig Openbaar Aanklager in Engeland en Wales die seksueel misbruik van kinderen aanpakte, ervan beschuldigd “medeplichtig” te zijn aan de verkrachting van Groot-Brittannië. Hij heeft Jess Phillips, de minister verantwoordelijk voor bestrijding van seksueel misbruik, omschreven als een “verkrachtingsgenocide apologeet” nadat ze een verzoek aan het ministerie van Binnenlandse Zaken had afgewezen om een onderzoek in te stellen naar het grooming schandaal in de stad in Greater Manchester.

Starmer heeft de kritiek van Musk op zijn tijd als aanklager krachtig afgewezen. Hij zei maandag dat degenen die “leugens en verkeerde informatie verspreiden” niet geïnteresseerd waren in slachtoffers, maar eerder in “zichzelf”. Phillips beschuldigde Musk ervan haar leven in gevaar te hebben gebracht.

Musk is niet van plan op te geven. Dus naast Panama en Groenland ligt nu ook Engeland onder vuur.