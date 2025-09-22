Meeste vluchten Brussels Airport kunnen maandag toch doorgaan

ZAVENTEM (ANP/BELGA) - Het overgrote deel van de vluchten op Brussels Airport kan maandag gewoon doorgaan, heeft de luchthaven bekendgemaakt. Op zondag had de uitbater luchtvaartmaatschappijen gevraagd de helft van alle vluchten te schrappen als gevolg van technische problemen bij de incheck- en boardingsystemen. Die waren het gevolg van een cyberaanval op de leverancier van die systemen.

Van de 277 vertrekkende vluchten zijn maandag 40 geannuleerd, van de 277 aankomende vluchten zijn 23 geschrapt. Dit weekend werden ook al tientallen vluchten geannuleerd. Aanleiding is een cyberaanval op Collins Aerospace die sinds vrijdag tot problemen op verschillende Europese luchthavens heeft geleid. Nederlandse luchthavens zijn niet geraakt.

Door de problemen gebeurt het inchecken op Brussels Airport handmatig, met pen en papier, laptops en tablets. Het is nog niet duidelijk wanneer de luchthaven weer kan overschakelen op het reguliere systeem.