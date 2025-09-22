De vechtende fascisten tijdens de veldslag in Den Haag, bij de anti-asiel demonstratie op het Malieveld, bestonden uit een mix van extreemrechtse groeperingen, Defend Nederland-leden, hooligans van voetbalclubs, en individuen die zich verenigden rond prinsenvlaggen en antisemitische symboliek.

‘Kijk, ik ga niet ontkennen dat ik Hitler hoog heb zitten.’

Belangrijkste details:

Het geweld kwam van een groep van ongeveer 1200 relschoppers uit heel Nederland, waaronder delegaties van voetbalclubs als Cambuur, PSV, NAC, Feyenoord, AZ, en regionale groeperingen zoals Defend Netherlands en Voorpost.

Op kleding en vlaggen stonden teksten van deze organisaties, waaronder 'remigratie', en veel relschoppers waren in het zwart gekleed en gemaskerd.

Er werden expliciet extreemrechtse uitingen gedaan, zoals Hitlergroeten en racistische gebaren. Onderzoek wijst op een overlap tussen de hooligan-netwerken en rechts-extremistische groepen.

De initiator van de demonstratie, “Els Rechts” (Els Noort), plaatste hartjes onder online oproepen van deze extreemrechtse groepen en hooligans, wat duidt op bewustzijn en soms ondersteuning van hun komst.

De politie en burgemeester typeren de relschoppers als ‘tuig’ dat uit alle delen van Nederland kwam, met als oogmerk confrontatie en geweld tegen de politie.

Er was vooraf gewaarschuwd voor een confrontatie en het "afranselen" van tegendemonstranten (Antifa), maar daar was volgens de burgemeester geen bewijs van op het Malieveld.

Kortom, de vechtende fascisten in Den Haag waren vooral leden van Defend Netherlands, Voorpost, radicale hooligans van diverse voetbalclubs met extreemrechtse oriëntatie, en aanhangers van racistische en nationalistische symbolen. Hun organisatie, mobilisatie en ideologie vielen duidelijk samen met gewelddadig, fascistisch en racistisch gedachtegoed

