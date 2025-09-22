De vechtende fascisten tijdens de veldslag in Den Haag, bij de anti-asiel demonstratie op het Malieveld, bestonden uit een mix van extreemrechtse groeperingen, Defend Nederland-leden, hooligans
van voetbalclubs, en individuen die zich verenigden rond prinsenvlaggen en antisemitische symboliek.
Als je een idee wilt krijgen, kijk dan ook deze 2 video's: ‘Kijk, ik ga niet ontkennen dat ik Hitler hoog heb zitten.’
Kortom, de vechtende fascisten
in Den Haag waren vooral leden van Defend Netherlands, Voorpost, radicale hooligans van diverse voetbalclubs met extreemrechtse oriëntatie, en aanhangers van racistische en nationalistische symbolen. Hun organisatie, mobilisatie en ideologie vielen duidelijk samen met gewelddadig, fascistisch en racistisch gedachtegoed