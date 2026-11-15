Megaspeed: Alice Huang ruim een jaar geleden vertrokken

SINGAPORE (ANP/RTR) - Techbedrijf Megaspeed zegt ruim een jaar geleden afscheid te hebben genomen van de zakenvrouw die centraal staat in een schandaal rond het Amerikaanse AI-chipbedrijf Nvidia. Alice Huang, die een relatie had met Nvidia-topman Jensen Huang, heeft Megaspeed op 30 augustus 2025 officieel verlaten, meldt het bedrijf.

De affaire tussen de topman en de Chinese zakenvrouw brengt veel onrust teweeg, omdat Alice Huang ervan werd verdacht voor een Chinese inlichtingendienst te werken. Dat ligt gevoelig, omdat Nvidia krachtige AI-chips maakt waarvan de VS niet willen dat China ze kan bemachtigen.

"Megaspeed heeft kennisgenomen van recente mediaberichten met beweringen die niet worden ondersteund met verifieerbaar bewijs", schrijft het Singaporese cloudbedrijf, dat niet wil ingaan op privéaangelegenheden van de voormalige medewerkster. Megaspeed, dat andere bedrijven rekenkracht levert voor kunstmatige intelligentie, zegt een "legitiem en wettig" bedrijf te runnen. Het bedrijf heeft een Amerikaans advocatenkantoor ingeschakeld voor onderzoek.