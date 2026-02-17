ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meldpunt voor identiteitsfraude krijgt 245 meldingen na Odido-lek

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 13:46
anp170226094 1
DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude heeft tot dusver 245 meldingen gekregen over Odido. Die telecomprovider meldde vorige week donderdag een groot datalek door een cyberaanval, waarbij gegevens van 6,2 miljoen accounts mogelijk zijn gelekt. Sinds dat nieuws hebben ook 105 mensen het meldpunt gebeld voor vragen.
Mensen die vermoeden slachtoffer te zijn van misbruik van gestolen identiteitsgegevens kunnen dit melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI), dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt.
Het aantal meldingen zegt niet automatisch iets over het aantal fraudes. De meeste meldingen over Odido kwamen van mensen die aangaven zorgen te hebben over identiteitsfraude, zegt een woordvoerder. Enkele mensen deden bij het CMI ook daadwerkelijk melding van misbruik van hun persoonsgegevens en legden daarbij een verband met het datalek bij Odido. Het meldpunt zegt niet te kunnen verifiëren of dat verband er ook is.
loading

POPULAIR NIEUWS

voorbeeld letters whatsapp

De beste trucs om WhatsApp te gebruiken als een expert

ANP-537382734

Steeds meer jonge mensen krijgen darmkanker: dit kun je doen om het te voorkomen

a8b25009-bf9d-40bf-af52-d09ba18bbfe9_1378x1554

Vrouw diende klacht in bij FBI dat ze als kind is aangerand door Trump

20230210jav0009-1920

Oekraïne herovert in een paar dagen meer grondgebied dan in de afgelopen twee jaar. Komt dat door Elon Musk?:

9ccd566032f570792b5cfbd9e2344885

Hij werd jarenlang bespot, maar vandaag zegeviert de Bitcoin-hater.

ANP-428261769

Wat is het belangrijkste bij een goede zoen volgens de wetenschap

Loading