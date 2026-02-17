Meldpunt voor identiteitsfraude krijgt 245 meldingen na Odido-lek

DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude heeft tot dusver 245 meldingen gekregen over Odido. Die telecomprovider meldde vorige week donderdag een groot datalek door een cyberaanval, waarbij gegevens van 6,2 miljoen accounts mogelijk zijn gelekt. Sinds dat nieuws hebben ook 105 mensen het meldpunt gebeld voor vragen.

Mensen die vermoeden slachtoffer te zijn van misbruik van gestolen identiteitsgegevens kunnen dit melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI), dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken valt.

Het aantal meldingen zegt niet automatisch iets over het aantal fraudes. De meeste meldingen over Odido kwamen van mensen die aangaven zorgen te hebben over identiteitsfraude, zegt een woordvoerder. Enkele mensen deden bij het CMI ook daadwerkelijk melding van misbruik van hun persoonsgegevens en legden daarbij een verband met het datalek bij Odido. Het meldpunt zegt niet te kunnen verifiëren of dat verband er ook is.