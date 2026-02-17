Kansspelautoriteit dreigt met boete voor gokplatform Polymarket

De Kansspelautoriteit (Ksa) roept het Amerikaanse platform Polymarket op direct de "illegale activiteiten" te staken. Als dit niet gebeurt, krijgt het bedrijf achter de website een dwangsom van 420.000 euro per week opgelegd. Op Polymarket kunnen gebruikers wedden op onder meer wie naar huis gaat met de Oscar voor beste film, het aantal X-posts van Elon Musk in een week, wie de gemeenteraadsverkiezingen van Amsterdam wint en of Jezus Christus terugkeert voor 2027.

Het bedrijf heeft geen vergunning voor het aanbieden van kansspelen in Nederland. Adventure One, het bedrijf achter de voorspelsite, stelt zelf dat het geen kansspelen aanbiedt. Polymarket noemt zichzelf een voorspelplatform. Maar de Ksa ziet dat anders en heeft in een eerder stadium het bedrijf benaderd. "Na contact met het bedrijf over de illegale activiteiten op de Nederlandse markt is geen zichtbare verandering opgetreden en is het aanbod nog steeds beschikbaar." De last onder dwangsom bedraagt maximaal 840.000 euro en kan worden omgezet in een omzetgerelateerde boete.

Voorspelplatform

Met een vergunning mag het platform dit soort weddenschappen overigens ook niet aanbieden, verduidelijkt directeur vergunningen en toezicht bij de Ksa Ella Seijsener. "Prediction markets zijn in opkomst, ook in Nederland. Dit soort bedrijven biedt weddenschappen aan die op onze markt hoe dan ook niet zijn toegestaan, ook niet door vergunninghouders."