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Meloni denkt dat economie Italië dit jaar met 1 procent groeit

Economie
door anp
zaterdag, 12 september 2026 om 10:42
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MILAAN (ANP/RTR) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni verwacht dat de economie van het land dit jaar met 1 procent groeit. De politica deed haar voorspelling in een interview met de Italiaanse krant Il Foglio.
Italië voorzag in april nog een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 0,6 procent in 2026. Maar begrotingswaakhond UPB kwam vorige maand met een optimistischere prognose van 0,9 procent. "De Italiaanse economie houdt zich goed staande en de cijfers over de eerste zes maanden van het jaar zouden kunnen wijzen op een groei van 1 procent in 2026, in lijn met, zo niet hoger dan, die van de eurozone", verklaarde Meloni.
Het bbp van Italië groeide in het eerste kwartaal met 0,3 procent en in het tweede kwartaal met 0,2 procent. In heel 2025 groeide de economie van het land met een half procent. De afgelopen drie jaar is het percentage niet boven de 1 procent uitgekomen, ondanks de gestage instroom van tientallen miljarden euro's aan coronaherstelfondsen van de Europese Unie.
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