Eerste reizigers onderweg naar Nederland na ongeluk Zwitserland

LEIDEN (ANP) - De eerste Nederlanders die op vakantie waren met de bus die donderdag van de weg raakte in Zwitserland, zijn onderweg naar huis. Dat meldt alarmcentrale Eurocross.

Zaterdagochtend is een bus met acht mensen uit het reisgezelschap naar Nederland vertrokken. Het gaat om de vier mensen die niet in de bus zaten toen het ongeluk gebeurde en om vier mensen "van wie de verwondingen het toelaten". Verder zijn nog twee betrokkenen bij het ongeluk zaterdag op eigen gelegenheid vertrokken, aldus Eurocross.

Het ongeluk gebeurde donderdag in de buurt van het Zwitserse Susch. De betrokken bus was onderdeel van een Oad-reis naar Oostenrijk, waarbij donderdag een dagtrip naar Zwitserland op het programma stond. Op het moment van het ongeluk zaten inclusief de chauffeur 45 mensen in de bus, van het totale reisgezelschap van 49 personen. Vier mensen waren niet meegegaan met de dagtrip.

'Passende terugreis'

Door het ongeluk kwamen vijf mensen om het leven en raakten tien reizigers zwaargewond of middelzwaar gewond. Een groot aantal inzittenden liep lichte verwondingen op.

Eurocross zegt voor iedereen een passende terugreis naar Nederland te organiseren. "Daarbij staat steeds de persoonlijke situatie en het welzijn van de getroffenen centraal." Vanuit Nederland zijn twee ambulances onderweg om betrokkenen op te halen. "Ook ter plaatse worden ambulances ingezet voor mensen die medisch vervoer nodig hebben", aldus Eurocross.

De alarmcentrale meldt ook dat sommige betrokkenen momenteel niet bij hun reisdocumenten kunnen. Bij een deel van hen liggen die documenten in de bus, die nog niet is vrijgegeven.