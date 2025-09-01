ECONOMIE
Mensen vragen meer hypotheken aan, vooral voor verbouwingen

Economie
door anp
maandag, 01 september 2025 om 7:38
DE MEERN (ANP) - Mensen hebben in augustus meer hypotheken aangevraagd, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Vooral huizenbezitters die hun woning wilden verbouwen deden dit vaker.
Vorige maand werden 36.075 hypotheken aangevraagd, 8 procent meer dan in augustus 2024. Met name het aantal aanvragen voor een verhoging of oversluiting van een bestaande hypotheek nam volgens HDN toe, dat een platform biedt om het verstrekken van het krediet makkelijker te maken. Zo goed als alle hypotheekaanvragen in Nederland verlopen volgens HDN via zijn netwerk.
Het merendeel van de aanvragen, ongeveer 60 procent, was voor het kopen van een woning. Het bedrag dat hiervoor werd geleend was gemiddeld 367.300 euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder.
De gemiddelde waarde van een woning bedroeg 506.500 euro, een stijging van 4 procent. Dat is wel iets lager dan de recordhoogte in juli. Toen lag de marktwaarde nog op 517.871 euro.
