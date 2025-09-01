ECONOMIE
Opnieuw groei van bedrijvigheid in Nederlandse industrie

Economie
door anp
maandag, 01 september 2025 om 7:29
anp010925041 1
ZEIST (ANP) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in augustus opnieuw gegroeid, geholpen door een aanhoudende stijging van de productie en het aantal nieuwe orders. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) op basis van haar maandelijkse inkoopmanagersindex. Volgens de Nevi was er vorige maand sprake van de grootste productiestijging in vijftien maanden en de sterkste toename van de werkgelegenheid sinds eind 2022.
De index die de industriële bedrijvigheid weergeeft, was in augustus stabiel op 51,9 vergeleken met een maand eerder. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder is sprake van krimp. Volgens de Nevi is er nu voor de derde maand op rij verbetering van de bedrijfsomstandigheden in de industrie, na een maandenlange periode van zwakte.
De Nevi stelt verder dat het vertrouwen van bedrijven over de groeivooruitzichten voor de productieomvang in de komende twaalf maanden positief bleef, maar wel is gedaald naar het laagste niveau in vier maanden.
