Kwart van Nederlanders belegt, jongeren vaker dan ouderen

Een kwart van de Nederlanders geeft aan dat zij of hun partner beleggingen hebben, meldt RaboResearch op basis van een enquête onder bijna 1900 Nederlanders. Vooral vermogenden en mensen met een hoger inkomen beleggen vaker. Volgens de bank is het opvallend dat jongeren aanzienlijk vaker beleggen dan ouderen. Zo belegt 35 procent van de 25- tot en met 34-jarigen, tegen 20 procent van de 55- tot en met 64-jarigen.

Volgens Mary Pieterse-Bloem, verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Rabobank, is het positief dat de bereidheid om te beleggen relatief hoog is onder jongeren. "Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van vermogen om te profiteren van rendement op rendement. En juist jongeren hebben een lange beleggingshorizon die hen in staat stelt grote bewegingen in de financiële markten op te vangen."

Ook crypto's hebben een plek ingenomen in de beleggingsportefeuille. Inmiddels heeft 26 procent van de Nederlandse beleggers cryptovaluta of een zogeheten cryptotracker.