ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kwart van Nederlanders belegt, jongeren vaker dan ouderen

Economie
door anp
maandag, 01 september 2025 om 7:41
bijgewerkt om maandag, 01 september 2025 om 8:09
anp010925044 1
Een kwart van de Nederlanders geeft aan dat zij of hun partner beleggingen hebben, meldt RaboResearch op basis van een enquête onder bijna 1900 Nederlanders. Vooral vermogenden en mensen met een hoger inkomen beleggen vaker. Volgens de bank is het opvallend dat jongeren aanzienlijk vaker beleggen dan ouderen. Zo belegt 35 procent van de 25- tot en met 34-jarigen, tegen 20 procent van de 55- tot en met 64-jarigen.
Volgens Mary Pieterse-Bloem, verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Rabobank, is het positief dat de bereidheid om te beleggen relatief hoog is onder jongeren. "Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van vermogen om te profiteren van rendement op rendement. En juist jongeren hebben een lange beleggingshorizon die hen in staat stelt grote bewegingen in de financiële markten op te vangen."
Ook crypto's hebben een plek ingenomen in de beleggingsportefeuille. Inmiddels heeft 26 procent van de Nederlandse beleggers cryptovaluta of een zogeheten cryptotracker.
Vorig artikel

Mensen vragen meer hypotheken aan, vooral voor verbouwingen

Volgend artikel

Honderden doden gemeld na aardbeving in Afghanistan

POPULAIR NIEUWS

148265496 l

Dit moet je niet doen met je kamerplanten: de 5 grootste fouten op een rij

shutterstock_2036356931

Heb jij een ‘Type B’ persoonlijkheid? Dit zijn de 3 onmiskenbare tekenen volgens psychologen

ANP-525024303

Dit is het beste ontbijt volgens een Harvard-voedingsexpert: “Ik moet bijna huilen van het gemiddelde Amerikaanse ontbijt”

ANP-430253650

Vleesetende horrormade grijpt razendsnel om zich heen in Mexico

ANP-528976407

De treurige fentanylcrisis in de VS in drie grafieken: dodelijker dan auto-ongelukken

23684988 m

Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten