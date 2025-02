Mercedes-Benz waarschuwt voor winstdaling en snijdt in kosten

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse autoconcern Mercedes-Benz verwacht dat de winst dit jaar flink onder druk zal staan. Net als andere Europese autofabrikanten kampt Mercedes met een afnemende vraag naar zijn voertuigen in belangrijke markten zoals Europa en China. Een deel van de verkoopdaling is ook te wijten aan de moeizame overgang naar elektrisch rijden. Ondanks forse investeringen in elektrische auto's bleven de verkopen van deze voertuigen achter bij de verwachtingen.

Mercedes zag de bedrijfswinst vorig jaar met 30 procent dalen. Voor dit jaar verwacht het concern dat de bedrijfswinst aanzienlijk lager uitvalt dan in 2024. De omzet en de autoverkopen zullen naar verwachting ook iets lager uitvallen. Om het tij te keren wil Mercedes in de komende jaren de productiekosten met 10 procent verlagen. Ook verwacht het bedrijf veel van de lancering van nieuwe modellen in de komende jaren, die de verkopen naar verwachting zullen aanjagen.

Onder topman Ola Källenius heeft Mercedes zich vooral gericht op zijn duurste voertuigen en is het afgestapt van minder winstgevende instapmodellen zoals de compacte A-Klasse. Maar de zwakke vraag, vooral in China, naar topmodellen zoals Maybach-limousines, AMG-prestatieauto's en de G-Wagon drukt op de resultaten.

Onzekerheid

Mercedes maakte vorige maand al bekend dat de wereldwijde verkopen, inclusief de luxemerken Maybach en AMG, vorig jaar met 3 procent zijn gedaald tot bijna 2 miljoen. In China en Europa, inclusief de Duitse thuismarkt, namen de verkopen af. In Noord-Amerika en elders in de wereld stegen de verkopen wel. De verkoop van volledig elektrische auto's kromp daarbij met bijna een kwart.

De toenemende handelsspanningen in de wereld en het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om importheffingen op auto's in te voeren, zorgen daarnaast voor meer onzekerheid bij autofabrikanten. Trump zei deze week dat hij van plan is om in april heffingen op te leggen van ongeveer 25 procent op auto's die de Verenigde Staten binnenkomen. Mercedes importeert ongeveer 63 procent van de voertuigen die het in de VS verkoopt.