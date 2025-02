Dalende hypotheekrente: met deze optie kunnen kopers duizenden euro's besparen

"De hypotheekrente is de afgelopen weken opnieuw gedaald en de verwachting is dat deze trend in 2025 zal doorzetten", legt Thomas de Leeuw van hypotheekadviseur Frits Financial Services uit. "Dit maakt de keuze voor de juiste rentevoorwaarden bij het afsluiten van een hypotheek belangrijker dan ooit. Vooral de mogelijkheid om te profiteren van dagrente kan kopers duizenden euro’s schelen tijdens de looptijd van hun hypotheek."

"Normaal gesproken wordt de rente vastgesteld op het moment dat een bank een renteaanbod doet. Wat er in de weken of maanden daarna gebeurt tot aan het passeren bij de notaris, heeft dan geen invloed. Bij een hypotheek met dagrente wordt op de dag van passeren opnieuw gekeken naar de actuele rente. Is deze in de tussentijd gedaald? Dan geldt automatisch het laagste rentepercentage van de twee. In een dalende rentemarkt kan dat een aanzienlijk financieel voordeel opleveren. Een kleine daling van bijvoorbeeld 0,3 procentpunt kan al betekenen dat een huizenkoper over 20 jaar ruim tienduizend euro netto minder betaalt."

Offerte- of dagrente

"Veel hypotheekaanbieders zoals ING, Obvion en Nationale Nederlanden hanteren standaard de offerterente. Daardoor zitten mensen vast aan het rentepercentage dat in de offerte staat, zelfs als de rente daalt tegen de tijd dat de hypotheek passeert bij de notaris. ABN Amro en Rabobank bieden beide opties aan, afhankelijk van de gekozen voorwaarden. Banken als Lloyds, Triodos en Munt Hypotheken bieden altijd dagrente aan."

"Huizenkopers doen er daarom goed aan om niet alleen naar de rentepercentages te kijken, maar ook naar de voorwaarden. Nu de hypotheekrente blijft dalen, kan dagrente een belangrijke factor zijn bij de keuze voor een hypotheekbank", besluit De Leeuw.

