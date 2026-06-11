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Mercedes-Benz ziet groeimogelijkheden op defensiegebied

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 14:02
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STUTTGART (ANP/DPA) - Het Duitse autoconcern Mercedes-Benz ziet groeimogelijkheden bij zijn activiteiten op defensiegebied door de ontwikkeling van speciale voertuigen voor het gebruik bij militaire doeleinden en reddingsmissies. Momenteel komt minder dan 1 procent van de totale omzet van het bedrijf uit de verkoop van dat soort voertuigen, maar Mercedes wil dat dus vergroten.
Bestuurslid Michael Schiebe zei donderdag dat het bedrijf defensie als een strategische sector voor ontwikkeling ziet en dat het samenwerkingen wil aangaan met partnerbedrijven om verder te groeien. Het concern maakt al meer dan 45 jaar speciaal aangepaste voertuigen voor militair gebruik, bijvoorbeeld voor het Duitse leger.
Zo worden terreinwagens van de Mercedes G-klasse in meer dan vijftig verschillende versies gebruikt door legers, variërend van medische voertuigen tot varianten voor gebruik door speciale eenheden. Ook Sprinter-bestelbusjes van Mercedes worden ingezet voor militaire en veiligheidsdoeleinden.
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