Merz: Duitse kolencentrales mogelijk langer in bedrijf om oorlog

Economie
door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 19:48
FRANKFURT (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Duitsland kan steenkolencentrales langer in bedrijf houden als de energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten nog langer hoog blijven. Dat heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz vrijdag gezegd. Duitsland heeft een doelstelling om uiterlijk in 2038 helemaal te stoppen met kolencentrales. Maar door de oorlog zijn de gasprijzen sterk gestegen en kolencentrales kunnen helpen om het gasverbruik te drukken.
"Als de energiecrisis voortduurt en er daadwerkelijk een stroomtekort ontstaat, kunnen we bestaande kolencentrales langer online houden", aldus Merz. "We moeten dit land van stroom blijven voorzien. Ik ben niet bereid onze industrie in gevaar te brengen omdat we uitfaseringsplannen hebben die onrealistisch zijn geworden."
De Duitse regering kijkt daarnaast ook naar het heropstarten van stilgelegde kolencentrales. Duitsland startte eerder stilgelegde centrales op in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne.
