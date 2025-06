Merz wil autoheffingen VS en EU tegen elkaar wegstrepen

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz streeft naar een deal waarin de Verenigde Staten belastingvrij auto's kunnen exporteren naar Europa. In ruil daarvoor zou Europa dan hetzelfde aantal auto's zonder heffingen in de VS mogen invoeren. Dat heeft Merz gezegd tijdens een bijeenkomst in Berlijn, enkele uren na zijn terugkomst uit Washington.

"We moeten kijken of we een compensatieregeling of iets dergelijks kunnen bedenken", aldus Merz, die in de VS was voor een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump. Hij vertelde verder dat vertegenwoordigers namens beide landen "intensief met elkaar zullen praten over de Duits-Amerikaanse handelsbetrekkingen."

Volgens gegevens van de Europese autobrancheorganisatie ACEA werden vorig jaar ruim 749.000 auto's geëxporteerd van Europa naar de VS. Dat is ruim vier keer zoveel als de bijna 165.000 auto's die uit de VS Europa binnenkwamen.