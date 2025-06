Drukte op de weg vroeg op gang door pinksterweekend

DEN HAAG (ANP) - Door het pinksterweekend is het vroeg druk op de weg, meldt Rijkswaterstaat vrijdag. Rond 16.00 uur stond er bijna 600 kilometer file. "Het gaat om mensen die een lang weekend weggaan, of mensen die op tijd terug naar huis rijden vanuit werk", vertelt een woordvoerster.

De ANWB telt daar ook de files op de N-wegen bij op en komt daarmee uit op ongeveer 950 kilometer file in het hele land. "Behoorlijk druk", zegt de ANWB-woordvoerder. Hij ziet vooral grote drukte in het midden van het land en in de grensregio's. "Door politiecontroles is het druk aan de Duitse grens en ook bij de Belgische grens zijn er files."

Het is niet duidelijk of de staking van NS-personeel nog een rol speelt bij de drukte. Hierdoor rijden vrijdag vrijwel geen treinen. "Vorig jaar zagen we ook al vroeg veel pinksterdrukte. Toen waren er geen stakingen", aldus de woordvoerster. De file liep vorig jaar op de vrijdag voor Pinksteren op tot 600 kilometer. "Zoiets verwachten we vandaag weer."