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Wingtech in verzet tegen Nexperia-uitspraak ondernemingskamer

Economie
door anp
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SHANGHAI (ANP/BLOOMBERG) - Wingtech, de Chinese eigenaar van chipmaker Nexperia, is van plan zich te verzetten tegen een recente uitspraak van de ondernemingskamer in Amsterdam. Die rechtbank verbood Wingtech zich te bemoeien met de dagelijkse bedrijfsvoering van Nexperia en droeg het moederbedrijf op bepaalde vorderingen bij een Chinese rechtbank in te trekken.
Nexperia is de inzet in een internationaal conflict, dat ruim een jaar geleden begon toen de Nederlandse regering tijdelijk ingreep bij de Nijmeegse chipmaker. Vrijwel tegelijkertijd spanden Europese bestuurders van Nexperia een rechtszaak aan tegen Wingtech-oprichter en topman Wing Zhang, die vervolgens werd geschorst als Nexperia-baas om vermoedens van wanbeleid.
De ondernemingskamer nam afgelopen week extra maatregelen, door Zhang en Wingtech op straffe van hoge boetes te verbieden eerdere uitspraken van dezelfde rechtbank te ondermijnen. Wingtech zegt in een beursdocument dit aan te willen vechten, onder andere omdat er inbreuk zou worden gemaakt op aandeelhoudersrechten.
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