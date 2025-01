Meta-baas Zuckerberg prijst Trump: hij wil dat Amerika wint

AUSTIN (ANP) - Mark Zuckerberg, oprichter en topman van socialmediaconcern Meta, heeft in een podcast zijn waardering uitgesproken voor de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump. Die zou de Amerikaanse techsector beter beschermen dan de huidige president Joe Biden.

"Een van de dingen waar ik optimistisch over ben bij president Trump is dat hij wil dat Amerika wint", zei Zuckerberg in de show van de populaire podcastmaker Joe Rogan. Hij klaagde ook dat de Amerikaanse overheid juist de eigen bedrijven "aanvalt" terwijl ook de Europese Unie techconcerns onderzoekt en fors beboet.

Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook, is in de VS onder andere aangeklaagd omdat het te weinig zou doen tegen de schadelijke effecten van zijn platforms voor kinderen. Markttoezichthouder FTC voert daarnaast een rechtszaak tegen Meta om een vermeend monopolie op de markt voor sociale media.

Zuckerberg betoogde dat de Amerikaanse regering de eigen techbedrijven in het buitenland moet verdedigen, omdat het niet overal even goed is geregeld met de rechtsstaat. "Dat is een van de dingen waar ik optimistisch over ben, dat deze regering dat zal doen."