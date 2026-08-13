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Meta blokkeert 750.000 accounts van minderjarigen in Australië

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 8:50
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SYDNEY (ANP/BLOOMBERG) - Meta heeft sinds de naleving van het Australische verbod op sociale media voor tieners naar eigen zeggen meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts in Australië geblokkeerd. Het gaat om accounts waarvan wordt vermoed dat ze worden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar.
Het Amerikaanse techbedrijf verwijderde het merendeel van de accounts al voordat de wet in december van kracht werd. Een kleiner deel van de accounts werd sindsdien geblokkeerd. In totaal gaat het om 462.000 Instagram-accounts en 294.000 Facebook-accounts.
De regelgeving verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok-moederbedrijf ByteDance om te verhinderen dat jongeren onder de 16 jaar een account aanmaken op de socialemediaplatforms. De regels kwamen er uit angst voor de gevolgen van sociale media voor kinderen.
Een rapport van een Australische toezichthouder voor onlineveiligheid stelde vorige maand nog dat de impact van het Australische verbod vooralsnog beperkt blijft.
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