Waarom vakantie zo goed voor je is (en dit is de ideale lengte)

Een vakantie is niet alleen fijn om even aan de dagelijkse sleur te ontsnappen, maar ook een investering in je mentale gezondheid. Onderzoek laat zien dat een vakantie stress vermindert, de stemming verbetert en zelfs al positieve effecten heeft voordat je vertrekt.

De eerste winst begint namelijk met de voorpret. Het uitzoeken van een bestemming, plannen maken en aftellen naar vertrek zorgen ervoor dat de hersenen dopamine aanmaken, een stofje dat betrokken is bij motivatie en plezier. Alleen al het vooruitzicht van een vakantie kan daarom je humeur verbeteren en stress verlagen.

Tijdens de vakantie zelf krijgt het brein de kans om te herstellen van de voortdurende prikkels van werk en verplichtingen. Minder deadlines, meer ontspanning en tijd in de natuur of op een nieuwe plek zorgen ervoor dat het stresshormoon cortisol daalt. Veel mensen slapen bovendien beter, bewegen meer en brengen meer tijd door met familie of vrienden, wat allemaal bijdraagt aan een betere mentale gezondheid.

Veel korte vakanties

Maar hoe lang moet een vakantie eigenlijk duren? Opvallend genoeg hoeft dat helemaal niet zo lang te zijn. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het geluksgevoel snel toeneemt na aankomst en vaak na ongeveer een week een piek bereikt. Een vakantie van acht tot tien dagen lijkt voor veel mensen ideaal: lang genoeg om echt los te komen van het werk, maar zonder dat vermoeidheid van reizen of de terugkeer naar huis de positieve effecten overschaduwen.

Dat betekent overigens niet dat een korte vakantie geen zin heeft. Ook een lang weekend of een paar dagen weg kan al zorgen voor minder stress en meer energie, zeker als je in die periode echt afstand neemt van werk. Het voortdurend checken van e-mails of deelnemen aan online vergaderingen vermindert juist het herstellende effect.

Na terugkomst verdwijnen de voordelen niet direct. Veel mensen voelen zich nog enkele dagen tot weken energieker en positiever. Hoe lang dat aanhoudt, hangt vooral af van hoe snel de werkdruk weer oploopt. Wie na de vakantie direct wordt overspoeld met achterstallig werk, raakt het ontspannen gevoel vaak sneller kwijt.

Psychologen adviseren daarom om niet één lange vakantie per jaar te plannen, maar meerdere kortere momenten van ontspanning over het jaar te verspreiden. Zo profiteer je vaker van de voorpret, de rust tijdens de vakantie én het positieve gevoel na afloop.