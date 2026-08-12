Yvonne uit B&B Vol liefde: "Ik wil niks meer met Fred te maken hebben"

Dat Fred een viezerik is, daar zijn de meeste kijkers van B&B Vol liefde inmiddels wel achter. Maar deelnemer Yvonne komt nog met een paar extra saillante details. Ze sprak met radio-dj Edwin Noorlander van JOE.

De vrolijke Yvonne wil niks meer met Fred te maken hebben en zal ook niet bij de reünie van het programma zijn. Yvonne noemt een paar van de ranzige opmerkingen van de kunstenaar en kipverkoper op Bonaire. Zo zei hij "dat zijn kippetjes net zo sappig zijn als schaamlippen”.

In het begin dacht Yvonne nog dat Fred de ware voor haar was. "Maar ja, dan kom je op een gegeven moment toch tot bezinning en dan ga je dingen opmerken. Ik ben heel erg, ook vanuit mijn eigen beroep (woongroepbegeleider, red.), van het observeren en incasseren en dan conclusies trekken. En dan uiteindelijk komt er een behandelplan. En dat heb ik dus ook zo toegepast bij Fred, weet je.”

Er was vooral één opmerking die in het verkeerde keelgat schoot. Yvonne: "Dat was zo’n vieze, schunnige opmerking. Dat ik dacht van: nee, dit is gewoon te. En daarna volgden er nog meer van die rare uitspraken. Hij had het over zijn kippetjes en zei op een gegeven moment: ‘Mijn kippetjes zijn net zo sappig als schaamlippen’. Toen vloog ik echt steil achterover, dat is niks voor mij. Ook de opmerkingen over de andere dames toen die al weg waren, weet je, zó niet respectvol en chaotisch.”

Yvonne heeft na de opnames geen contact meer gehad met Fred. "Ik heb ook geen telefoonnummer van hem. Daar heb ik ook helemaal geen behoefte aan. Ik heb ook geen hard feelings. Maar nee, ik wil met die man niks te maken hebben, joh.”