Meta voor 109 miljoen aangeklaagd om stelen nummers Eminem

MENLO PARK (ANP/BLOOMBERG) - Muziekuitgeverij Eight Mile Style, co-producent van tientallen liedjes van Eminem, heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Het techbedrijf van Mark Zuckerberg wordt beschuldigd van auteursrechtenschending, blijkt uit juridische documenten die het Amerikaanse E! News en persbureau Bloomberg in handen hebben.

Eight Mile Style eist een schadevergoeding van 109 miljoen dollar (bijna 96 miljoen euro). In de aanklacht stelt de muziekuitgeverij dat Meta het auteursrecht van 243 nummers uit het repertoire van Eminem heeft geschonden door "ongeoorloofde opslag, reproductie en exploitatie" van de liedjes op zijn platforms.

Eight Mile Style noemt functies van apps van Meta, zoals Reels en Original Audio, middelen die "gebruikers aanmoedigen en in staat stellen" zijn muziek te stelen "zonder correcte bronvermelding of licentie".

Meta weigerde volgens Bloomberg commentaar te geven op de beschuldigingen.