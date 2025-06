Onderzoek: 1,4 miljoen militairen dood of gewond in Oekraïne

WASHINGTON (ANP) - Door de oorlog in Oekraïne zijn tot nu toe zo'n 1,4 miljoen militairen gewond geraakt of omgekomen, zegt de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies (CSIS) op basis van nieuw onderzoek. Veruit de meesten zijn Russisch. Er zijn al 950.000 Russen gewond geraakt of gesneuveld en deze zomer wordt de grens van een miljoen doorbroken, is de verwachting.

Volgens CSIS zijn 200.000 tot 250.000 Russen in Oekraïne omgekomen. Het aantal doden en gewonden loopt volgens de statistieken bovendien steeds sneller op. Een groot deel van hen komt volgens het onderzoek uit gevangenissen in het uiterste noorden en oosten van het land. Daardoor zou hun lot in Rusland minder gevoelig liggen.

Het dodental aan Oekraïense zijde schat CSIS op 60.000 tot 100.000. Het totale aantal oorlogsslachtoffers op 400.000.

Cijfers over dode en gewonde militairen zijn zowel aan Russische als Oekraïense zijde nauwelijks beschikbaar. Rusland meldt lage cijfers, Oekraïne niets.