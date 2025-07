Mexico veroordeelt 'oneerlijke' importheffingen van Trump

MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Mexico heeft geplande Amerikaanse importheffingen veroordeeld. Het land zou vooraf al zijn geïnformeerd over het plan om op 1 augustus heffingen van 30 procent op te leggen. "We gaven aan de onderhandelingstafel al aan dat het een oneerlijke deal was en dat we het er niet mee eens waren", melden Mexicaanse ministeries in een gezamenlijke verklaring.

Trump maakte de geplande heffingen zaterdag wereldkundig door een brief online te zetten aan de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum. "Mexico heeft me geholpen bij het beveiligen van de grens, MAAR wat Mexico heeft gedaan, is niet genoeg", schreef Trump. Hij zei dat de importheffingen mogelijk nog worden aangepast als het zuidelijke buurland "erin slaagt de kartels aan te pakken en de toestroom van fentanyl te stoppen".

De Amerikaanse president heeft naast Mexico ook de EU importheffingen van 30 procent in het vooruitzicht gesteld, mogelijk als onderhandelingstactiek. Die moeten eveneens op 1 augustus ingaan.