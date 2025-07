Italiaan Milan sprint naar zege in achtste etappe Tour de France

LAVAL (ANP) - Wielrenner Jonathan Milan heeft na een massasprint de achtste etappe in de Tour de France op zijn naam geschreven. Na een saaie rit over 171 kilometer over een grotendeels vlak parcours was de Italiaan van Lidl-Trek de snelste in de straten van Laval.

Milan was op het vals plat richting de finish duidelijk de sterkste. De Belg Wout van Aert van Visma - Lease a Bike werd tweede, voor de Australiër Kaden Groves van Alpecin-Deceuninck. De gele leiderstrui van Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) kwam niet in gevaar.