Mexico wil speciale behandeling als Trump autoheffingen invoert

WASHINGTON (ANP/AFP) - Mexico wil een speciale behandeling als de Amerikaanse president Donald Trump zijn plan voor invoertarieven van 25 procent op auto's volgende maand doorzet. Het buurland van de Verenigde Staten zegt ook begin april met een "alomvattende reactie" op de heffingen te komen.

Mexico kent een bloeiende auto-industrie omdat diverse autoconcerns er fabrieken hebben gevestigd en van daaruit aan bijvoorbeeld de VS leveren. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum stelde donderdag dat de tarieven die Trump voor ogen heeft eigenlijk in strijd zijn met het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag.

"Als we overgaan op een systeem met zulke hoge tarieven, moeten we streven naar een voorkeursbehandeling voor Mexico", voegde de Mexicaanse minister van Economie Marcelo Ebrard toe. Dit zou het Latijns-Amerikaanse land in staat stellen werkgelegenheid en de economie te beschermen, liet hij weten vanuit Washington, waar hij gesprekken voerde met hoge Amerikaanse functionarissen.