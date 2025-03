Werkgroep Toeslagenadvocaten wil herstel van uithuisgeplaatsten

DEN HAAG (ANP) - Het rapport over de rol van de toeslagenaffaire bij uithuisgeplaatste kinderen is "ronduit confronterend", vindt advocaat Khadija Bozia, voorzitter van de Werkgroep Toeslagenadvocaten. "Wat nu nodig is, is erkenning van kinderen als zelfstandige gedupeerden, herbeoordeling van maatregelen, en échte ondersteuning. Geen woorden meer. De erkenning is er, nu naar herstel."

Volgens Bozia maken de bevindingen van de commissie onder leiding van Mariëtte Hamer "pijnlijk duidelijk dat de overheid haar rechtsstatelijke plicht heeft verzaakt". De advocaat van de werkgroep die gedupeerde ouders bijstaat, zegt dat het beeld dat de commissie schetst "helaas herkenbaar" is. "Een systeem waarin de overheid, met de Belastingdienst als hoofdrolspeler, op grove wijze heeft gefaald en waarin dit falen rechtstreeks heeft bijgedragen aan de gedwongen uithuisplaatsing van kinderen."