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Micron start miljardenuitbreiding van chipfabriek in Japan

Economie
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 10:02
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HIROSHIMA (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse chipconcern Micron Technology is zaterdag gestart met een grote uitbreiding van een fabriek in West-Japan waar geavanceerde geheugenchips worden geproduceerd. De investering, ter waarde van omgerekend 8,8 miljard euro, maakt deel uit van een wereldwijde uitbreiding van de productiecapaciteit door chipfabrikanten om aan de snel groeiende vraag naar AI-toepassingen te voldoen.
"Wanneer Amerikaanse durf samenkomt met Japans vakmanschap, krijg je geen compromis. Je krijgt het beste ter wereld", zei Micron-topman Sanjay Mehrotra tijdens een officiële plechtigheid. Japan is de thuisbasis van veel toonaangevende leveranciers van geavanceerde materialen en productieapparatuur voor chips. Toch heeft het land zijn leidende positie grotendeels verloren.
Naast de uitbreiding in Japan bouwt Micron momenteel ook meerdere ultramoderne chipfabrieken in de Verenigde Staten. Daar zijn tientallen miljarden dollars mee gemoeid.
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