Vieringen 250e verjaardag VS aangepast vanwege hitte

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten passen evenementen rond het 250-jarig bestaan van het land aan vanwege de hitte. Zo is de jaarlijkse Independence Day-parade in Washington, die zaterdagochtend zou plaatsvinden, afgelast. Ook gaat het festivalterrein op de National Mall later open. Er worden zaterdag temperaturen boven de 40 graden verwacht.

President Donald Trump houdt zaterdagavond een grote politieke bijeenkomst op de Mall in de Amerikaanse hoofdstad. "Het wordt ongeveer 41 graden en ik ga erheen en ik ga een hele lange toespraak houden, gewoon om te laten zien dat ik alles kan", gaf hij aan.

Naast de toespraak van de president zaterdag wordt er in de hoofdstad een grote vuurwerkshow gehouden, die volgens de regering een wereldrecord gaat breken.

Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast vanwege de hitte.