ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vieringen 250e verjaardag VS aangepast vanwege hitte

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 9:36
anp040726052 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten passen evenementen rond het 250-jarig bestaan van het land aan vanwege de hitte. Zo is de jaarlijkse Independence Day-parade in Washington, die zaterdagochtend zou plaatsvinden, afgelast. Ook gaat het festivalterrein op de National Mall later open. Er worden zaterdag temperaturen boven de 40 graden verwacht.
President Donald Trump houdt zaterdagavond een grote politieke bijeenkomst op de Mall in de Amerikaanse hoofdstad. "Het wordt ongeveer 41 graden en ik ga erheen en ik ga een hele lange toespraak houden, gewoon om te laten zien dat ik alles kan", gaf hij aan.
Naast de toespraak van de president zaterdag wordt er in de hoofdstad een grote vuurwerkshow gehouden, die volgens de regering een wereldrecord gaat breken.
Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast vanwege de hitte.
loading

POPULAIR NIEUWS

159831697_m

Je WhatsApp-foto krijgt een groene stip. Zo zet je hem uit voordat iedereen ziet dat je online bent

anp 471293804

Haal deze spullen direct uit de auto bij heet weer

109047838_m

Dit is quishing: de nieuwe QR-code-truc waar ook ervaren internetgebruikers intrappen

210211252_m

Salderingsregeling stopt: zoveel verlies je écht aan je zonnepanelen (en dit kun je nu nog doen)

78999b30-60f6-11f1-bb63-4f1168d17ecf

Twee miljard tegen negentig miljoen: waarom Swift en Kelce zonder huwelijkscontract niet aan het altaar zouden moeten verschijnen

shutterstock_295048925

Top 10 zonnige lage‐kostenlanden voor Nederlandse gepensioneerden

Loading