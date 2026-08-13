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Microsoft beperkt CO2-compensatie om meer geld in AI te steken

Economie
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 19:53
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REDMOND (ANP) - Microsoft beknibbelt flink op investeringen in CO2-compensatie, omdat het techbedrijf meer geld pompt in kunstmatige intelligentie. Uit berekeningen van het aan persbureau Bloomberg gelieerde onderzoeksbureau BNEF blijkt dat het bedrijf tot halverwege juli 8,55 miljoen ton aan zogenoemde koolstofkredieten heeft gekocht. Dat is zo'n 80 procent minder dan in dezelfde periode in 2025.
Organisaties kunnen koolstofkredieten kopen om een deel van hun uitstoot op papier te compenseren door bijvoorbeeld windparken of projecten voor het beschermen van bossen te financieren. Microsoft doet dit al sinds 2020. De pogingen om snel op te schalen met AI lijken echter op ramkoers te liggen met eerder geformuleerde klimaatdoelstellingen.
Ondanks de terugval van dit jaar blijft Microsoft met afstand de grootste koper op deze markt voor vrijwillige CO2-compensatie. Het bedrijf is goed voor bijna de helft van alle transacties tot nu toe. De wereldwijde verkoop van koolstofkredieten bedroeg 18 miljoen ton, 66 procent minder dan een jaar eerder.
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