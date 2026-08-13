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Toeristen per boot geëvacueerd uit Grieks resort om natuurbrand

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 19:54
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SIVIRI (ANP/AFP) - Een zich snel verspreidende natuurbrand in het noorden van Griekenland zorgde voor zo'n grote dreiging bij een resort dat tientallen toeristen per boot geëvacueerd moesten worden. Sommigen van hen betraden de rubberbootjes van de hulpdiensten nog in hun badkleding.
Het vuur woedt op een van de schiereilanden van Halkidiki, ten zuiden van Thessaloniki. Daardoor werden de populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka bedreigd. De hulpdiensten hebben de bezoekers met vijftien bootjes weggehaald. Op beelden van de omroep ERT is te zien dat de toeristen, sommigen met kinderen aan hun arm, op een steiger staan te wachten.
De Griekse brandweer is met 150 personen bezig om de brand te bestrijden. Twee brandweerlieden zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
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