REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Microsoft kampt opnieuw met storingen, deze keer met sommige Office-toepassingen en cloudservices. "We onderzoeken meldingen van problemen bij het verbinden met Microsoft-diensten wereldwijd", meldt het techconcern.

Het probleem heeft ook invloed op meerdere Microsoft 365-diensten en -functies, aldus Microsoft. Microsoft 365 omvat veelgebruikte applicaties zoals Outlook, Word en Excel.

Gebruikers kunnen mogelijk geen toegang krijgen tot de apps of ervaren slechtere verbindingen of prestaties, staat in een verklaring van Microsoft. Meldingen van storingen liepen dinsdag in korte tijd op tot honderden klachten, volgens storingsite Downdetector.

Eerder deze maand crashten ongeveer 8 miljoen computers die draaien op het Windows-besturingssysteem nadat het cybersecuritybedrijf CrowdStrike een defecte software-update had uitgebracht. Ook had Microsoft te maken met de nasleep van een reeks cyberaanvallen die hebben geleid tot een vernietigend rapport van de Amerikaanse regering waarin werd opgeroepen tot bedrijfsbrede veranderingen.