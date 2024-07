Hockeyer Wortelboer baalt van verspelen voorsprong

PARIJS (ANP) - Hockeyer Floris Wortelboer baalde na het 2-2-gelijkspel tegen Groot-Brittannië dat Nederland in de slotfase een 2-0-voorsprong had verspeeld. "Het was een spannende wedstrijd en je ziet dat de verschillen in de top klein zijn. Soms hadden wij het momentum, soms zij. Maar wij hadden de voorsprong over de streep moeten trekken", zei hij tegen de olympische persdienst.

"Het is altijd een moeilijke wedstrijd tegen de Britten, ze hebben veel individuele kwaliteiten en zijn als team groeiende."

De 27-jarige Wortelboer had met een hard backhandschot de wedstrijd opengebroken. "Het was mijn eerste olympische goal en mijn vijfde voor Nederland. Ik ben blij met mijn doelpunt, maar het was mooier geweest als we drie punten hadden gepakt", zei de 113-voudige international.