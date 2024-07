Handboogschutster Van der Winkel in eerste ronde uitgeschakeld

PARIJS (ANP) - Handboogschutster Laura van der Winkel is in haar eerste individuele wedstrijd op de Olympische Spelen van Parijs meteen uitgeschakeld. De 22-jarige debutante verloor met 7-1 van de als zesde geplaatste Indonesische Diananda Choirunisa. Van der Winkel schoot alleen in de derde set een gelijk aantal punten.

Na een 59e plek in de kwalificatie, met 64 deelneemsters, wist Van der Winkel al dat de knock-outfase een moeilijk verhaal ging worden. Zondag verraste ze met Gaby Schloesser en Quinty Roeffen wel door als laagst geplaatste de strijd om het brons van de landenwedstrijd te halen. Daarin was Mexico te sterk.

Schloesser komt dinsdagavond individueel in actie op de Esplanade des Invalides, Roeffen woensdag.