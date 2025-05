Microsoft schrapt duizenden banen, vooral in managementlagen

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Softwareconcern Microsoft gaat duizenden banen schrappen, met name in de hogere managementlagen. Volgens een woordvoerder gaat het om minder dan 3 procent van het totale personeelsbestand. Microsoft had eind juni wereldwijd 228.000 medewerkers in dienst.

"Wij blijven organisatorische veranderingen doorvoeren die nodig zijn om het bedrijf optimaal te positioneren voor succes in een dynamische markt", aldus de zegsman.

De reorganisatie lijkt de grootste ontslagronde van Microsoft sinds het schrappen van 10.000 banen in 2023. In januari kondigde het bedrijf nog een kleinere ronde aan, die gebaseerd was op prestaties van medewerkers. Volgens de woordvoerder staan de nieuwe ontslagen daar los van.