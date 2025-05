Kabinet komt eind 2026 terug op geld voor Lelylijn

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet komt eind 2026 met meer informatie over geld voor de Lelylijn, het gestrande spoorproject om de Randstad met Noord-Nederland te verbinden. Dat is de "intentie" van ov-staatssecretaris Chris Jansen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

De Lelylijn kwam al miljarden tekort maar is met de voorjaarsnota nog verder uit zicht geraakt. De coalitiepartijen besloten toen om geld uit de pot voor de Lelylijn te gebruiken voor andere projecten, waaronder de Nedersaksenlijn tussen Groningen en Enschede.

Jansen zegt te begrijpen dat de stap "tot ambivalente gevoelens heeft geleid" onder bestuurders van de betrokken provincies. Ze zouden blij zijn dat de Nedersaksenlijn doorgaat, maar over het weghalen van het Lelylijn-geld "was de teleurstelling bij de regio duidelijk voelbaar".

'Masterplan'

Het kabinet werkt nog verder aan een onderzoek naar de Lelylijn dat een "masterplan" wordt genoemd. Daarin komt ook financiering aan bod.