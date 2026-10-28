Microsoft verdient opnieuw meer aan clouddivisie door AI-vraag

REDMOND (ANP/BLOOMBERG) - Techconcern Microsoft heeft ook afgelopen kwartaal weer veel geld verdiend aan zijn cloudtak. De vraag naar diensten rond kunstmatige intelligentie (AI) nam verder toe en leverde de clouddivisie Azure, na die van Amazon de grootste ter wereld, bijna de helft meer omzet op. De totale inkomsten van het Amerikaanse concern groeiden met 19 procent, tot ruim 92 miljard dollar.

Microsoft voerde ook de uitgaven aan datacenters verder op. De grootste softwaremaker ter wereld zet vol in op de uitbreiding van rekenkracht voor onder meer AI. Investeerders twijfelen steeds vaker of de grote investeringen wel zullen worden terugverdiend. De resultaten van Microsoft zijn hiervoor een graadmeter en deze zijn beter dan verwacht.

Microsoft probeert te profiteren van de AI-hype door toepassingen te verwerken in softwarepakketten. Ook maakt het concern AI-modellen toegankelijk via Azure en kunnen bedrijven rekenkracht inkopen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van chatbot Claude, is een belangrijke klant van Microsoft.

Winst

De nettowinst kwam in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar uit op een kleine 37 miljard dollar, een groei van bijna een derde.

Microsoft kwam maandag met een vrijwillige vertrekregeling voor zo'n 60.000 werknemers, ongeveer een kwart van zijn personeel. Er moesten de afgelopen jaren al tienduizenden mensen vertrekken om de hoge uitgaven aan AI te kunnen bekostigen en op andere plekken in het bedrijf mensen aan te kunnen nemen.