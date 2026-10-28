Google voert omzet op dankzij clouddivisie, winst krijgt tik

MOUNTAIN VIEW (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Google-moederbedrijf Alphabet heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald, maar zag de winst dalen. De opbrengsten van de divisie voor cloudactiviteiten namen het hardst toe, dankzij de grote vraag naar rekenkracht en toepassingen van kunstmatige intelligentie. Het nettoresultaat kreeg een knauw door verliezen op beleggingen door Google.

De omzet kwam uit op 127,6 miljard dollar, wat 25 procent meer is dan een jaar eerder. De clouddivisie wist de omzet ruim te verdubbelen tot 30,7 miljard dollar. Ook de operationele winst steeg, maar de nettowinst zakte ongeveer een kwart tot 26,2 miljard dollar.

Ondanks de sterker dan verwachte groei van de clouddivisie, blijven de algehele resultaten achter bij de verwachtingen van analisten. Dat Google niet kon tippen aan de hooggespannen verwachtingen rondom de omzet, kwam vooral doordat de traditionele zoekdiensten minder hard groeiden. Na decennialang de populairste zoekmachine te zijn geweest, probeert Google de laatste jaren de concurrentie van chatbots van OpenAI en Anthropic voor te blijven door na zoekopdrachten ook door AI-gegenereerde antwoorden te geven.

Aandeel

Het aandeel ging na het bekend worden van de cijfers omlaag in de nabeurshandel. Daarbij speelt mee dat Alphabet gigantische bedragen investeert in AI en datacenters. Beleggers willen weten of al die kosten worden terugverdiend.

Google verwacht dit jaar in totaal tot 205 miljard dollar aan kapitaaluitgaven te doen aan zaken als datacenters. Dat zal ruim het dubbele zijn van de uitgaven vorig jaar. De vrije kasstroom, een maatstaf voor hoeveel geld er in- en uitstroomt bij een bedrijf, was het afgelopen kwartaal opnieuw negatief. Dit tekort liep op tot ruim 9 miljard dollar, tegenover bijna 6 miljard in het tweede kwartaal.

In een webcast zei financieel topvrouw Anat Ashkenazi ook dat Alphabet voor de lange termijn financiële verplichtingen is aangegaan die kunnen oplopen tot ruim 1000 miljard dollar. Het gaat dan bijvoorbeeld om lease-afspraken en toezeggingen bepaalde technologie of energie voor AI-capaciteit in te kopen. De zorgen over dit soort financiële verplichtingen nemen toe, omdat ze neerkomen op schulden die niet direct terug te vinden zijn op de balans.