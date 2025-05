Neen, je kan straks geen tas kopen van ‘T-rex-leer’

Een groepje bedrijven heeft aangekondigd dat ze luxe accessoires gaan maken van T-rex-leer. Maar voordat je al droomt van een handtas gemaakt van een ‘echte’ dinosaurushuid: paleontologen schieten het idee compleet aan flarden.

Het klinkt natuurlijk ook bijna te mooi om waar te zijn. Een Amerikaanse creatieve firma en twee biotechbedrijven beweren dat ze in het lab een milieuvriendelijk alternatief voor gewoon leer kunnen maken, gebaseerd op collageen van de T-rex (een soort eiwit dat in de huid zit). Maar volgens dinosaurusexperts die met de website Live Science spraken, slaat dit nergens op.

Want hier wringt de schoen: om écht T-rex leer te maken heb je DNA nodig van deze oeroude roofdieren. En laat dat nou net totaal onmogelijk zijn. DNA vergaat namelijk relatief snel zodra een dier dood is. Het oudste DNA dat wetenschappers ooit hebben gevonden is 'maar' twee miljoen jaar oud. Terwijl de laatste T-rex 66 miljoen jaar geleden rondliep.

We weten niet hoe T-rex huid eruit zag

En alsof dat nog niet genoeg is: we weten niet eens precies hoe T-rex huid eruit zag. Er zijn maar een paar fossiele huidafdrukken gevonden, en die vertellen ons weinig over hoe de huid er vanbinnen uitzag. De kleine beetjes collageen die onderzoekers in dinosaurusbotten hebben gevonden, zijn ook nog eens zo algemeen dat ze net zo goed van een kip kunnen zijn.