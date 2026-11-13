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Microsoft zegt sorry voor grote wereldwijde storing

Economie
door anp
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REDMOND (ANP/AFP) - Microsoft heeft vrijdag zijn excuses aangeboden voor de grote storing. Een technisch probleem bij softwarepakket Microsoft 365 zorgt er sinds donderdag voor dat applicaties als Outlook en Teams niet of beperkt beschikbaar zijn en dat heeft wereldwijd gevolgen. Microsoft meldt vooruitgang te boeken bij het herstellen van diensten, maar de dienstverlening is nog niet volledig hersteld.
"Het spijt ons enorm dat deze storing onze klanten en partners heeft getroffen. We weten dat ze erop vertrouwen dat onze diensten werken en we nemen die verantwoordelijkheid uiterst serieus", stelt Microsoft. Het Amerikaanse concern stelt dat het gaat om "een technisch probleem dat niets te maken heeft met cyberaanvallen of AI".
Ook in Nederland zijn de gevolgen van de storing merkbaar. Onder meer gemeenten en universiteiten meldden vrijdagochtend dat hun digitale bereikbaarheid beperkt is. De Toppers hebben de bekendmaking van het nieuwe lid om de storing uitgesteld.
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