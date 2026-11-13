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Honderden mensen lopen stille tocht voor doodgeschoten Tico

Samenleving
door anp
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SCHIEDAM (ANP) - Een paar honderd mensen lopen vrijdagavond mee in een stille tocht in Schiedam ter nagedachtenis aan de 19-jarige Tico, die vorige week zaterdag werd doodgeschoten. De tocht is georganiseerd door zijn familie. Zij lopen voorop.
De Schiedammer werd neergeschoten in een voortuin aan het Weverpad in de wijk Woudhoek. Hij werd gereanimeerd, maar overleed. Hij was daar met twee andere jongens aan het klussen, zij raakten gewond. Na de schietpartij renden drie mensen weg. De politie zoekt nog naar twee verdachten. Een 16-jarige Schiedammer werd dinsdag aangehouden. De rechter-commissaris besloot vrijdag dat hij langer vast blijft zitten.
De deelnemers aan de tocht vertrokken rond 19.00 uur vanaf de Jozef Oreliosingel, waar hij woonde, en lopen naar het huis aan het Weverpad, waar het schietincident plaatsvond. Er lopen veel jonge mensen mee, ziet een ANP-verslaggever. Deelnemers dragen truien met een foto van Tico en zijn geboorte- en sterfdatum.
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