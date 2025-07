Mijnbouwer Rio Tinto wil meer investeren in koperproductie VS

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het grote internationale mijnbouwconcern Rio Tinto wil meer investeren in koperproductie in de Verenigde Staten nu president Donald Trump importheffingen van 50 procent op buitenlands koper heeft aangekondigd die per 1 augustus moeten ingaan. Volgens topvrouw Katie Jackson van de koperdivisie van Rio Tinto is er een "sterke wens" bij het bedrijf voor meer investeringen in Amerikaanse koperproductie.

Met de heffingen wil Trump de binnenlandse koperproductie stimuleren. Het metaal is volgens hem veel nodig voor onder meer computerchips, vliegtuigen, batterijen voor elektrische auto's en militaire apparatuur zoals munitie. Trump stelt dat voorgaande regeringen hebben gezorgd voor een neergang van de Amerikaanse koperindustrie. Jackson zegt veel mogelijkheden te zien om de koperactiviteiten in de VS te laten groeien.