Sinner verslaat Djokovic en bereikt eerste finale Wimbledon

LONDEN (ANP) - Jannik Sinner staat voor de eerste keer in zijn tenniscarrière in de finale van Wimbledon. De 23-jarige Italiaan was in de halve finale van het grandslamtoernooi in Londen veel te sterk voor zevenvoudig winnaar Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld rekende in drie sets af met de 38-jarige Serviër, die door de nederlaag zijn zevende finale op het Londense grastoernooi mist: 6-3 6-3 6-4. De partij duurde nog geen twee uur.

Sinner treft zondag in de finale Carlos Alcaraz. De Spanjaard won in de eerste halve finale in vier sets van de Amerikaan Taylor Fritz: (6-4 5-7 6-3 7-6 (6). Alcaraz is de titelverdediger; hij won de laatste twee edities van Wimbledon.

Djokovic verspeelde opnieuw de kans om zijn 25e grandslamtitel te veroveren. Hij zou daarmee alleen recordhouder worden. Nu deelt hij nog 24 titels met de Australische Margaret Court.