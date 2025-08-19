Milieuorganisaties bang voor gevolgen containervaart via poolzee

BRUSSEL (ANP) - Milieuorganisaties vrezen schadelijke gevolgen van Chinese plannen voor een containerscheepvaartroute via het poolgebied boven Rusland naar Europa. "Het Noordpoolgebied staat al onder zware druk - de wateren warmen op en verzuren sneller dan het wereldwijde gemiddelde door de wereldwijde klimaatverandering", waarschuwt deskundige Sian Prior van de Clean Arctic Alliance, waarbij meerdere organisaties zijn aangesloten.

Zij wijst op mediaberichten over het Chinese scheepvaartbedrijf Haijie. De onderneming lijkt op het punt te staan de eerste echte lijndienst voor containervervoer via de Noordelijke IJszee te beginnen. Het eerste schip, de 25 jaar oude Istanbul Bridge, zou in september vertrekken vanuit Qingdao. Andere havens die worden aangedaan, zouden Shanghai, Ningbo, Felixstowe, Rotterdam, Hamburg en Gdansk zijn. Het schip kan bijna 4900 containers vervoeren.

Volgens Prior is de poolroute de helft korter dan het zuidelijke alternatief. Dat kan leiden tot minder CO2-uitstoot. Maar daar staat een groter risico op schadelijke olielekken in het poolgebied tegenover. Bovendien zal de noodzaak van bijvoorbeeld begeleidende ijsbrekers de CO2-uitstoot niet noodzakelijkerwijs verminderen, stipt Prior ook aan. Verder wijst ze onder meer op mogelijke gevolgen van het onderwatergeluid van een schip voor het zeeleven.

Het is niet voor het eerst dat containerschepen voor de noordelijke route kiezen. Maar de plannen van Haijie lijken qua vaarschema meer op een traditionele lijndienst, met meerdere stops in zowel Azië als Europa. Door het beperkte vaarseizoen, ruwweg van eind juli tot begin november, zou Haijie dit jaar overigens maar één poolvaart uitvoeren. Volgend jaar volgen dan meer vaarten.