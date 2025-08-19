ECONOMIE
Sieradenketen Claire's in Nederland failliet verklaard

Economie
door anp
dinsdag, 19 augustus 2025 om 13:14
anp190825103 1
AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse tak van sieradenketen Claire's is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam, blijkt uit het insolventieregister. Het was al bekend dat de Amerikaanse keten in financiële problemen verkeerde. Claire's heeft negen winkels in Nederland, onder andere in Amsterdam, Arnhem en Rotterdam.
Claire's ondervindt stevige concurrentie en kampt met schulden. Daarnaast heeft de keten last van Amerikaanse invoerheffingen. Claire's vroeg eerder al faillissement aan in België en uitstel van betaling in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
Curator Frans Crul brengt de situatie bij Claire's in kaart. Volgens hem werkten er nog ongeveer 45 mensen voor het bedrijf.
Claire's, opgericht in 1974, richt zich vooral op meisjes tussen 3 en 18 jaar. Naast sieraden verkoopt de onderneming ook cosmetica en accessoires. De keten heeft meer dan 2700 winkels in zeventien landen in Noord-Amerika en Europa.
